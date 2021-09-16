Захарова раскрыла схему взаимодействия Москвы с талибами

Представитель МИД Захарова: наше посольство является опорной точкой в контактах с талибами

Посол и посольство России в Афганистане — это опорные точки в контактах между Москвой и движением «Талибан» (запрещено в РФ). Такую схему взаимодействия на брифинге раскрыла представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она отметила, что в российском посольстве очень активно ведут рабочие контакты с новыми властями республики. Также Захарова назвала важным участником схемы взаимодействия с талибами Замира Кабулова, спецпредставителя президента РФ по Афганистану.

В первую очередь через Кабулова ведутся переговоры об обеспечении безопасности персонала российских загранучреждений, а также граждан РФ и стран СНГ.

Также на брифинге Захарова выразила опасения Кремля относительно того, что на фоне миграционной ситуации в регионе из Афганистана в соседние страны могут проникнуть террористы. По ее словам, для проникновения на территории других государств боевики могут использовать гуманитарные лозунги и призывы о помощи беженцам.