Россию обеспокоило проникновение террористов из Афганистана в соседние страны

Москва обеспокоена возможностью проникновения террористов и экстремистов из Афганистана в соседние страны на фоне текущей миграционной ситуации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что члены террористических организаций могут перебраться в страны Центральной Азии под прикрытием гуманитарных лозунгов и призывов о помощи беженцам. Она отметила, что в вопросах содействия афганским беженцам российская сторона руководствуется соответствующими международными обязательствами и нормами.

«Мы считаем, что международное сообщество и в первую очередь традиционные западные доноры Афганистана должны нести ответственность за результаты своего двадцатилетнего присутствия в стране», — подчеркнула Захарова. По ее словам, именно страны Запада должны оказать помощь афганскому населению и снизить миграционные потоки из республики.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что ответственность за ситуацию в Афганистане в первую очередь несут США и страны международной коалиции. Она призвала Запад и Соединенные Штаты взять на себя основную долю расходов за восстановление страны.