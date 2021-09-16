Захарова сочла невозможным для Запада справиться с афганским кризисом без России

Мария Захарова: Запад понимает, что не справится с катастрофой в Афганистане без России

Западные государства понимают, что не смогут справиться с афганским кризисом без России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат сочла невозможным для Европы решение проблемы в Афганистане. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России назвала «планом-катастрофой» попытку НАТО убедить соседние с Афганистаном страны принять у себя афганских беженцев. По ее словам, «вскрытие» границ Афганистана с сопредельными государствами повлечет за собой негативные последствия для европейских государств.

3 сентября США решили выплатить 2,2 тысячи долларов каждому афганцу, бежавшему из страны. Программа материальной поддержки, которую хотят запустить в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу для каждого беженца из Афганистана.