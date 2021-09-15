США назвали условие для возобновления эвакуации афганцев

Власти США возобновят эвакуацию афганцев из Кабула только после завершения их вакцинации от кори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Вашингтона.

Чиновник отметил, что число случаев заражения вирусом среди беженцев выросло до шести. На данный момент специалисты делают гражданам Афганистана прививки. Источник агентства назвал успешное завершение вакцинации главным условием для их дальнейшей транспортировки в США.

Американская сторона планирует вакцинировать всех беженцев от кори к концу ближайших выходных. Сотрудник администрации подчеркнул, что после этого нужно будет дождаться, пока препарат начнет действовать в полной мере. Так, Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США определят, как долго привитым афганцам нужно будет соблюдать изоляцию.

10 сентября официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что США приостановили прием афганских беженцев из-за выявленных среди них случаев заболевания корью. По ее словам, Вашингтон изучает возможности по вакцинации людей за рубежом. Опасный вирус нашли у четырех человек, их посадили на карантин.