В США предупредили помогающие «Талибану» страны о последствиях

Страны, которые будут помогать радикальному движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) игнорировать обязательства перед Вашингтоном и его партнерами, могут столкнуться с определенными последствиями, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, имеет ли Вашингтон стратегию «противодействия враждебному влиянию противников в регионе» после ухода американских войск из Афганистана. Глава Госдепа напомнил, что американская сторона вместе с партнерами выработала ряд условий, которые должны выполнить боевики, чтобы добиться нормального отношения к себе со стороны мирового сообщества. «Если ожидания не воплотятся в жизнь, а другие страны будут помогать и потворствовать тому, чтобы талибы не соответствовали этим ожиданиям, у этого тоже будут последствия», — предупредил он.

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Блинкен также подчеркнул, что, принимая решение о выводе войск, власти учитывали, какое влияние оно «может оказать на соседние страны, государства региона, а также различные страны, имеющие интересы в Афганистане».

Ранее Блинкен назвал условия смягчения санкций против «Талибана». По его словам, Вашингтон не видит перспектив смягчения санкций в отношении талибов, если они будут нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН, ограничивая свободу передвижения жителей Афганистана.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, а 7 сентября огласили состав временного правительства. Вывод войск США завершился 31 августа.