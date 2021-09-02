В Австрии назвали условия для международного признания «Талибана»

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил о возможности международного признания «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, существует разница между ведением с боевиками переговоров на техническом уровне и признанием их законными представителями Афганистана. По словам главы австрийского ведомства, для последнего необходимо поставить четкие условия. И только после их выполнения талибов можно будет считать официальными представителями государства, подчеркнул он.

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В качестве одного из предварительных условий Шалленберг назвал недопущение превращения Афганистана в инкубатор международного терроризма. Страна не может становиться черной дырой политики безопасности, отметил он. По мнению политика, в настоящее время ситуация в Афганистане может привести к дестабилизации целого региона.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты начнут сотрудничать с движением «Талибан» лишь в том случае, если его представители будут выполнять взятые на себя обязательства.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.