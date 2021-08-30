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Макрон перечислил условия официального признания «Талибана»

Президент Франции Макрон: талибы должны уважать права человека и достоинство женщин
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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: ТАСС / Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что мировое сообщество выдвинуло талибам (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) условия, об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

Как уточнил политик, ведение переговоров с талибами не означает их официального признания. Макрон объяснил, что правительства вынуждены контактировать с «Талибаном», так как движение контролирует Кабул и весь Афганистан. По его словам, поэтому приходится вести с ними переговоры в практическом плане. Французский президент отметил, что талибам были поставлены условия.

Президент перечислил условия официального признания «Талибана». В первую очередь они касаются соблюдения прав человека. Кроме того, от талибов потребовали не взаимодействовать с террористическими группировками Афганистана. По словам Макрона, талибы должны уважать «достоинство афганских женщин».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны американских войск. 15 августа талибы захватили Кабул и объявили, что контролируют весь Афганистан. Тысячи людей захотели покинуть государство и прибыли в аэропорт, в котором началась давка.

Талибы пообещали дать женщинам больше прав, однако 25 августа «Талибан» временно запретил представительницам слабого пола выходить из дома из-за «неуважения». По словам официального представителя движения Забихуллы Муджахида, такая мера необходима, так как группировке сложно контролировать членов движения, следить, чтобы они «уважительно относились» к женщинам и «не причиняли им боль».

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