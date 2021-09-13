В Афганистан прибыл первый рейс после вывода войск США

Al-Arabiya: первый коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в Кабуле

В аэропорт столицы Афганистана прибыл первый коммерческий рейс после вывода войск США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Уточняется, что на борту приземлившегося в Кабуле самолета находились не более десяти человек. Рейс обслуживался пакистанскими авиалиниями.

9 сентября талибы открыли воздушное пространство Афганистана для авиарейсов. «Иностранные самолеты могут пересекать воздушное пространство Афганистана», — заверил источник в «Талибане» (запрещенное в России террористическое движение).

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана», и уже 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории страны. Вывод войск США завершился 31 августа.