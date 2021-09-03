В Афганистане возобновятся внутренние рейсы

В Афганистане возобновится работа аэропортов и снова откроется внутреннее авиасообщение между регионами. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на агентство AFP.

По информации издания, афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines заявила о возобновлении внутренних рейсов в республике. Отмечается, что авиасообщение может быть восстановлено уже в пятницу, 3 сентября. Представители компании рассказали, что получили одобрение от боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на запуск рейсов, передает ТАСС.

Ранее талибы опубликовали видео зачистки международного аэропорта Кабула после вывода войск США. Миссию провел отряд специального назначения «Бадри 313». На кадры из кабульского аэропорта попал знаменосец спецназа, который перемещался по зданию с большим белым флагом движения.