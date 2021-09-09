Талибы открыли воздушное пространство Афганистана

Талибы (запрещенное в России террористическое движение) открыли воздушное пространство Афганистана для авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Талибане».

По его словам, как только открылся диспетчерский центр в аэропорту Кабула, было возобновлено авиадвижение. «Иностранные самолеты могут пересекать воздушное пространство Афганистана», —завили в организации.

Источник подтвердил, что первый международный коммерческий рейс с иностранцами на борту вылетел из Кабула.

Ранее стало известно, что афганскую столицу покинул гражданский рейс с иностранными гражданами на борту. Источник в Талибане не сообщил, иностранцы каких стран покинули Афганистан.

9 сентября в международный аэропорт имени Хамида Карзая из Киргизии прибыл военный самолет предположительно для эвакуации 200 американцев и иностранцев. В какую страну вылетел рейс, не сообщается.