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Талибы открыли воздушное пространство Афганистана

РИА Новости: воздушное пространство Афганистана открыто для авиадвижения
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Фото: Wali Sabawoon / AP

Талибы (запрещенное в России террористическое движение) открыли воздушное пространство Афганистана для авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Талибане».

По его словам, как только открылся диспетчерский центр в аэропорту Кабула, было возобновлено авиадвижение. «Иностранные самолеты могут пересекать воздушное пространство Афганистана», —завили в организации.

Источник подтвердил, что первый международный коммерческий рейс с иностранцами на борту вылетел из Кабула.

Ранее стало известно, что афганскую столицу покинул гражданский рейс с иностранными гражданами на борту. Источник в Талибане не сообщил, иностранцы каких стран покинули Афганистан.

9 сентября в международный аэропорт имени Хамида Карзая из Киргизии прибыл военный самолет предположительно для эвакуации 200 американцев и иностранцев. В какую страну вылетел рейс, не сообщается.

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