Самолет для эвакуации американцев прибыл в Кабул из Киргизии

В международный аэропорт Кабула прибыл самолет, предположительно, для эвакуации граждан США и других стран, в том числе европейских. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.

Военный самолет прибыл из Киргизии, ожидается, что в ближайшее время он эвакуирует 200 американцев и иностранцев. В ответ на вопрос о том, есть ли среди эвакуируемых афганские беженцы, собеседник телеканала заявил: в основном речь идет об иностранных гражданах, некоторые из которых долгое время жили в Афганистане. По его словам, пока самолет не готов к отправке. Куда отправится этот рейс, не уточняется.

Ожидается еще один раунд эвакуации.

О том, что движение «Талибан» (запрещено в России) позволит 200 иностранцам покинуть Афганистан, сообщалось ранее 9 сентября. По словам источника Reuters, об этом с террористами договорился спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.