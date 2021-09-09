Появилась информация об открытии кабульского аэропорта

Кабульский аэропорт имени Хамида Карзая скоро будет открыт для гражданских рейсов. Такую информацию передал источник РИА Новости в движении «Талибан» (запрещенная в России организация).

Первые пассажирские самолеты вылетят из аэропорта 11 сентября. Появились данные, что это будут официальные зарубежные рейсы. Ранее в эфире телеканала Al Jazeera спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани рассказал, что катарские специалисты завершили ремонт оборудования в аэропорту.

Помимо прочего, возобновятся международные коммерческие рейсы. При этом эвакуационные рейсы, по сообщению аль-Кахтани, официально прекращаются. 4 сентября стало известно, что из кабульского аэропорта вылетело два рейса — в Мазари-Шариф и Кандагар.

Взлетно-посадочная полоса к тому моменту уже была отремонтирована «в сотрудничестве» с властями Афганистана. Также сообщалось, что аэропорт начнет принимать рейсы с гуманитарной помощью. Работу гуманитарной миссии ООН в этом направлении будет финансировать США.