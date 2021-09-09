Талибы заморозили банковские счета бывших афганских чиновников

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) приказали частным банкам Афганистана заморозить счета бывших чиновников. Об этом сообщает Times of India.

Талибы потребовали от банков списки всех счетов, связанных с афганцами, которые работали с предыдущим режимом, поддерживаемым США. По информации издания, боевики распорядились заблокировать банковские активы бывших министров, депутатов, законодателей и других государственных служащих.

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3 сентября стало известно, что администрация президента США Джо Байдена отказалась открыть «Талибану» доступ к афганским государственным золотовалютным и инвестиционным резервам. Большая часть активов Центрального банка (ЦБ) Афганистана в размере 10 миллиардов долларов находится за границей. С их помощью Запад может оказывать давление на движения, чтобы убедить их соблюдать основные права и свободы афганских граждан.

23 августа сообщалось, что боевики назначили нового главу ЦБ Афганистана «Да Афганистан банк» (DAB). Исполняющим обязанности главы Центробанка республики стал Мохаммад Идрис. Ранее он возглавлял комиссию «Талибана» по экономическим вопросам.