Талибы отрезали от связи таджикские районы Кабула

Iran International: талибы отрезали от телефонной связи районы Хаир-Хана и Таймани

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отрезал от связи районы Кабула, в которых проживают этнические таджики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента Iran International.

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Речь идет о районах Хаир-Хана и Таймани. По данным канала, в таджикских районах недоступна телефонная связь и интернет.

Ранее талибы обещали восстановить коммуникации в афганской провинции Панджшер. По словам представителя террористического движения Забиуллы Муджахида, подачу электроэнергии в Панджшере пришлось отключить примерно на четыре дня из-за боев.

Боевики также пообещали возобновить в горный район поставки продовольствия и наладить работу мобильной связи и интернета. Вину за проблемы провинции «Талибан» возложил на силы национального Фронта сопротивления. По словам группировки, повстанцы бежали из страны.

Противники талибов, напротив, заявляют, что контролируют 60-65 процентов территории провинции. По словам сопротивления, они занимают в Панджшере все стратегические позиции.