Стало известно о новом рейсе для эвакуации российских семей из Афганистана

Для семей российских граждан — даже тех, кто имеет иностранное гражданство — организуют новые вывозные рейсы из международного аэропорта Кабула. Об этом стало известно из интервью директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал информацию о том, что афганцев с паспортами РФ не пустили на прошлые вывозные рейсы из страны. «Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан», — заявил Волынкин.

По его словам, сейчас МИД готов вывезти членов семей, имеющих иностранное гражданство. Новый вывозной рейс планируют организовать до конца сентября.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отмечал, что Россия организует вывозной рейс из Афганистана для своих граждан до конца сентября, из страны также смогут улететь граждане стран ОДКБ.