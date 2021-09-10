Мир
 
Последние новости
Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией
Власти Кубы заявили об отмене всех коронавирусных ограничений для россиян
Украинский депутат заклеил себе рот в знак поддержки заблокированных СМИ
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
Стала известна дата снятия ограничений на авиасообщение с Белоруссией
Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
В ВОЗ рассказали о последнем препятствии для одобрения «Спутника V»
Девушка назвала эффективный способ защитить себя от приставаний незнакомцев
Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала матерью
Москву очистили ко Дню города 
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о новом рейсе для эвакуации российских семей из Афганистана

МИД России: для семей российских граждан организуют новые вывозные рейсы из Кабула
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Для семей российских граждан — даже тех, кто имеет иностранное гражданство — организуют новые вывозные рейсы из международного аэропорта Кабула. Об этом стало известно из интервью директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал информацию о том, что афганцев с паспортами РФ не пустили на прошлые вывозные рейсы из страны. «Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан», — заявил Волынкин.

По его словам, сейчас МИД готов вывезти членов семей, имеющих иностранное гражданство. Новый вывозной рейс планируют организовать до конца сентября.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отмечал, что Россия организует вывозной рейс из Афганистана для своих граждан до конца сентября, из страны также смогут улететь граждане стран ОДКБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия спрогнозировала усугубление миграционного кризиса в Афганистане из-за ЕС
Евросоюз назвал условия для взаимодействия с талибами
Граждане России смогут улететь из Афганистана до конца сентября