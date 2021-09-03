Граждане России смогут улететь из Афганистана до конца сентября

Посол России в Кабуле: до конца сентября для россиян будет организован рейс из Афганистана

Россия организует вывозной рейс из Афганистана для своих граждан до конца сентября. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По словам дипломата, из страны также смогут улететь граждане стран ОДКБ. Посол выразил надежду, что вылет из Афганистана смогут организовать раньше. «Это будет зависеть, прежде всего, от функционирования аэропорта. Потому что мы не имеем права подвергать ни наших граждан, ни студентов, которые у нас учатся, перед которыми у нас тоже обязательства, никаким рискам ни в чем. Все должно быть сделано комфортно, безопасно, нормально», — заявил Жирнов.

Ранее он спрогнозировал усугубление миграционного кризиса в Афганистане из-за экономической политики западных стран в отношении «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). По его мнению, европейские государства сами провоцируют миграцию беженцев к своим границам, так как перестали оказывать Афганистану финансовую помощь и заморозили резервы страны.