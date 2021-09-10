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США нашли опасный вирус у афганских беженцев и приостановили их эвакуацию

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о выявлении кори у афганских беженцев в США
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Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

США приостановили прием афганских беженцев из-за выявленных среди них случаев заболевания корью, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

Как отметила пресс-секретарь американского президента, опасный вирус нашли у четырех человек из Афганистана. «Полеты Allies Welcome в Соединенные Штаты были временно приостановлены по просьбе медицинского регулятора CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США — прим. «Ленты.ру») из-за чрезмерной осторожности», — сказала она.

На данный момент пациентов с корью закрыли на карантин. Медики ищут людей, контактировавших с ними. Афганцев эвакуировали в США с военных баз в Германии и Катаре. По словам Псаки, прибывающие в Америку афганцы в будущем должны будут пройти вакцинацию от кори в качестве условия для въезда в страну. Сейчас администрация США изучает меры по вакцинации людей за рубежом.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Отличительными особенностями является типичная сыпь, а также поражение конъюнктивы глаз и слизистых оболочек верхних дыхательных путей. В 2000 году США заявили, что полностью победили корь, однако ее продолжали привозить иностранцы.

Ранее Вашингтон выявил среди эвакуированных из Афганистана граждан 44 человека, представляющих потенциальную угрозу для национальной безопасности государства.

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