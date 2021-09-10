Власти США выявили среди эвакуированных афганцев 44 потенциально опасных

Власти США выявили среди эвакуированных из Афганистана граждан 44 человека, которые могут представлять потенциальную угрозу для национальной безопасности страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, Министерство внутренней безопасности США проверило десятки тысяч афганцев, которых планировали ввезти в страну. У некоторых из них нашли подозрительные материалы на мобильных телефонах и других устройствах. Беженцев заподозрили в связях с террористическими организациями.

WP пишет, что с 17 августа на территорию США эвакуировали более 60 тысяч граждан Афганистана. На данный момент 13 из них остаются под стражей миграционных служб. 15 эвакуированных решили вернуть на транзитные базы в странах Европы и Ближнего Востока или передать иммиграционным властям. Еще 16 потенциально опасных афганцев остались на объектах за пределами американской территории.

6 сентября стало известно, что Белый дом оставил в Кабуле около двух тысяч афганцев, работавших на посольство США. Как сообщается, некоторые из них проработали на американцев более десяти лет. Вашингтон также не предоставил эвакуацию сотням бывших бойцов спецподразделений, воевавших бок о бок с американскими солдатами.