Мир
 
Последние новости
Оператора «Северного потока-2» предупредили о наказании за поставки газа
Восстановление экономики Великобритании затормозил рекордный кризис
Житель Подмосковья опасно расширил жилплощадь
В Москве бабушка и внучка съели арбуз из «Магнита» и умерли
Посла США вызвали в МИД России из-за вмешательства в выборы
Россиянам предложат новый вид отдыха в Египте
Google пригрозили новым штрафом в России
Песков объяснил слова Путина про лимит на легионеров в футболе
Перечислены главные мифы о терактах 11 сентября
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти США выявили среди эвакуированных афганцев 44 потенциально опасных

WP: власти США выявили 44 потенциально опасных беженца среди эвакуированных из Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: AP

Власти США выявили среди эвакуированных из Афганистана граждан 44 человека, которые могут представлять потенциальную угрозу для национальной безопасности страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, Министерство внутренней безопасности США проверило десятки тысяч афганцев, которых планировали ввезти в страну. У некоторых из них нашли подозрительные материалы на мобильных телефонах и других устройствах. Беженцев заподозрили в связях с террористическими организациями.

WP пишет, что с 17 августа на территорию США эвакуировали более 60 тысяч граждан Афганистана. На данный момент 13 из них остаются под стражей миграционных служб. 15 эвакуированных решили вернуть на транзитные базы в странах Европы и Ближнего Востока или передать иммиграционным властям. Еще 16 потенциально опасных афганцев остались на объектах за пределами американской территории.

6 сентября стало известно, что Белый дом оставил в Кабуле около двух тысяч афганцев, работавших на посольство США. Как сообщается, некоторые из них проработали на американцев более десяти лет. Вашингтон также не предоставил эвакуацию сотням бывших бойцов спецподразделений, воевавших бок о бок с американскими солдатами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США оценили возможность прямых переговоров с талибами
Талибы позволят покинуть Афганистан гражданам других стран
Гражданский рейс с иностранцами вылетел из Афганистана