Захарова призвала Запад взять основные расходы по восстановлению Афганистана

Ответственность за ситуацию в Афганистане в первую очередь несут США и страны международной коалиции. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат призвала Запад и Соединенные Штаты взять на себя основную долю расходов за восстановление страны. «Ответственность за ситуацию в Афганистане в первую очередь несут США и страны международной коалиции, поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по послевоенному восстановлению страны», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД сочла невозможным для Запада самостоятельное решение проблемы в Афганистане без помощи России. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», — подчеркнула Захарова.

Также дипломат назвала «планом-катастрофой» попытку НАТО убедить соседние с Афганистаном страны принять у себя афганских беженцев. По ее словам, «вскрытие» границ Афганистана с сопредельными государствами повлечет за собой негативные последствия для европейских государств.

