В Афганистане появился черный рынок виз из-за краха бывшего правительства и закрытия большинства иностранных посольств. Об этом сообщает TOLO News.

По информации телеканала, легально в стране можно получить только пакистанские визы. Соответствующие документы ряда других стран продаются на черном рынке за большую цену и пользуются высоким спросом.

Директор туристического агентства в Кабуле Шафи Самим рассказывает, что люди готовы платить втрое больше за документ, позволяющий им покинуть страну. До краха правительства виза в Пакистан стоила около 15 долларов, индийская — 20 долларов, для Таджикистана и Узбекистана — 60 долларов, а для Турции — 120 долларов. Теперь граждане могут отдать за документ до 5 тысяч долларов.

Мохмед Харун, житель Кабула, сказал, что у него есть пакистанская виза, но он не может пересечь границу через ворота Торкхам. По его словам, для пересечения границы с Пакистаном в дополнение к визе теперь нужен так называемый пропуск, который продают некоторые люди возле посольства Пакистана за 200-300 долларов.

В конце августа министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что страна не приняла ни одного беженца из Афганистана. 24 августа Турция также отказалась выдавать визы гражданам Афганистана и предоставлять им убежище.