Блинкен рассказал о выборе США при выводе войск из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтонская администрация ранее в 2021 году оказалась перед выбором, связанным с американскими войсками в Афганистане, сообщает ТАСС.

Блинкен рассказал, что США выбирали между выводом всех войск из Афганистана и вводом в страну более многочисленного контингента. По его мнению, переброска дополнительных сил означала бы их нахождение в республике «в течение неопределенного периода времени», а также повлекла бы за собой потери.

Американские силы «в лучшем случае, возможно, смогли бы восстановить тупиковое положение, которое сохранялось ранее», заключил госсекретарь США.

Ранее Блинкен связал провал США в Афганистане с ошибками администрации бывшего президента Дональда Трампа. Он добавил, что нынешний лидер страны Джо Байден унаследовал от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России), которые оставляли мало времени на эвакуацию граждан из Афганистана. По мнению Блинкена, из-за соглашений Трампа в любом случае пришлось бы завершить кампанию в Афганистане.

Эвакуация американских граждан, которую называют провалом 20-летней кампании США в Афганистане, закончилась 31 августа. После этого Байден обратился к нации, заявив, что вывод американских войск из республики ознаменует финал попыток переустроить другие государства.