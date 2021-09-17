Путин призвал работать с правительством талибов

Новое правительство Афганистана, созданное движением «Талибан» (запрещено в России), не является репрезентативным и инклюзивным, однако работать с ним нужно. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит ТАСС.

Глава государства уточнил, что движение талибов стало почти полновластным хозяином Афганистана, а также сформировало правительство, взявшее на себя ответственность за будущее страны. Это временное правительство, как отмечают сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, добавил Путин.

Выстраивать диалог с талибами было бы «оптимальным по линии механизма расширенной тройки» по Афганистану (формат с участием РФ, Китая, Пакистана и США — прим. «Ленты.ру»), работа в этом направлении в настоящий момент ведется, отметил глава государства. Он также напомнил о московском формате консультаций по Афганистану, который функционировал раньше. В нем принимали участие многие другие страны ШОС и ОДКБ. Его работу можно восстановить, если это будет необходимо, заключил российский лидер.

Ранее Владимир Путин оценил решение о выводе войск из Афганистана. Глава государства отметил, что ситуация в зоне ответственности ОДКБ нестабильная — она несет множество рисков для безопасности ряда стран.