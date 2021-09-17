Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Президент Путин: поспешный вывод войск США из Афганистана можно сравнить с бегством

Поспешный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана можно сравнить с бегством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, выступая в режиме видеоконференции. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время, по утверждению главы государства, перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по проведению общей согласованной линии. Необходимо действовать, учитывая серьезные риски, связанные с обострением ситуации в Афганистане, добавил Путин.

Ранее президент России заявил, что решение о выводе войск западной коалиции из Афганистана «мягко говоря, поспешное». Глава государства добавил, что ситуация в зоне ответственности ОДКБ нестабильная — она несет большое количество рисков для безопасности ряда стран.