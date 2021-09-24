«Талибан» попросил Россию помочь в борьбе с наркотиками

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) попросило Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика. Об этом заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

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По его словам, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку мир и стабильность в регионе также и в интересах России. Спикер также отметил, что выращивание наркосодержащих растений в стране является серьезной проблемой, и важно, чтобы новые власти смогли предложить фермерам альтернативу.

Ранее в ООН заявили, что талибы получили сотни миллионов долларов от торговли наркотиками и из других незаконных источников до того, как захватили Афганистан. На веб-сайте подразделения Центрального банка Афганистана «Центр анализа финансовых операций и отчетов» (FinTRACA) «Талибан» до сих пор числится в качестве террористической группировки, которой запрещено вносить или снимать наличные в долларах. Члены организации входят в «контрольный список» лиц, чья деятельность представляет высокий риск для финансовой системы страны. Талибы призвали специалистов FinTRACA вернуться к работе, чтобы помочь возродить экономику страны, и пообещали не мстить им как бывшим оппонентам.