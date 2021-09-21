В Индии обнаружили три тонны героина из Афганистана

BBC News: в индийском порту обнаружили три тонны героина из Афганистана

Сотрудники разведслужбы по борьбе с контрабандой в Индии обнаружили почти три тонны героина в порту штата Гуджарат. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителей власти.

По информации издания, стоимость изъятой партии запрещенных веществ оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Предполагается, что наркотики доставили из Афганистана под видом талька через порт Бендер-Аббас в Иране.

BBC News пишет, что предварительные обыски провели в нескольких крупных городах Индии. Представители разведки рассказали, что двоих человек задержали по обвинению в незаконном обороте героина. Расследование также ведется в отношении нескольких афганских граждан.

15 сентября сообщалось, что священника из итальянского города Прато Франческо Спаньези обвинили в незаконном обороте наркотиков. 40-летний мужчина организовывал «вечеринки с сексуальным подтекстом», на которые приглашал гостей с сайтов знакомств. Для этих мероприятий он закупал кокаин и другие запрещенные вещества, которые впоследствии перепродавались.