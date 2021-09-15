Итальянский священник покупал «наркотик для изнасилований» на деньги прихожан

Священника из итальянского города Прато Франческо Спаньези обвинили в незаконном обороте наркотиков и поместили под домашний арест. Об этом сообщает газета La Nazione.

По информации издания, 40-летний Спаньези (Francesco Spagnesi) с сообщником организовывал «вечеринки с сексуальным подтекстом», на которые приглашал гостей с сайтов знакомств. Для этих мероприятий мужчины покупали за границей кокаин и гамма-бутиролактон — вещество, которое издание называет «наркотиком для изнасилований».

Предполагается, что для покупки запрещенных веществ Спаньези использовал пожертвования прихожан церкви, в которой он служил. При этом по данным расследования, в большинстве случаев наркотики на вечеринках предоставлялись бесплатно, однако иногда и перепродавались посетителям.

18 августа стало известно, что Папа Римский Франциск сместил епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Томе Феррейру да Силва с его поста из-за интимного видео, которое стало вирусным в интернете. На ролике полуобнаженный 60-летний священник звонит по видеосвязи другому мужчине и ведет с ним разговор интимного характера.