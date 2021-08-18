Папа Римский сместил бразильского епископа из-за интимного видео

Папа Римский Франциск сместил епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Томе Феррейру да Силва с его поста. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Епископ сам подал прошение об отставке. Причиной стало видео, опубликованное в сети на прошлой неделе. На нем полуобнаженный 60-летний священник звонит по видеосвязи другому мужчине, ведя с ним разговор интимного характера. Видео стало вирусным в интернете.

Оказавшийся в центре секс-скандала да Силва подтвердил, что на ролике действительно присутствует он. В качестве временного заместителя смещенного епископа в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету назначен архиепископ Моасир Силва.

Ранее стало известно, что бывшего кардинала католической церкви из Вашингтона Теодора Маккарика (Theodore McCarrick) обвинили в изнасиловании подростка, которое он совершил в 1970 году. 91-летний священник свою вину не признал. При этом обвинения в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних стали причиной, по которой в 2018 МакКарик покинул вашингтонскую Коллегию кардиналов, а в 2019 году Папа Франциск лишил его церковного сана.