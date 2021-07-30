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В США бывшего кардинала обвинили в изнасиловании подростка

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Теодор Маккарик
Теодор Маккарик
Фото: Max Rossi / Reuters

Бывшего американского кардинала католической церкви Теодора Маккарика (Theodore McCarrick) обвинили в изнасиловании подростка, которое он якобы совершил в 1970 году. Об этом сообщает Axios.

91-летний Маккарик стал первым кардиналом США, которому когда-либо предъявляли официальное обвинение в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего. В суд подал Митчелл Гарабедян (Mitchell Garabedian), который, по словам его адвоката, подвергся побоям и изнасилованию со стороны священника в возрасте 16 лет, в 1970 году. Как заявил сам Гарабедян, Маккарик был другом его семьи.

В 2018 году Маккарик покинул Коллегию кардиналов Вашингтона из-за большого числа обвинений в изнасилованиях подростков. В 2019 году папа Франциск лишил священника сана после официального расследования Ватикана, которое подтвердило факты совращения несовершеннолетних. Однако предыдущие иски об изнасилованиях в 1970-1980-х годах, поданные мужчинами в Нью-Йорке и Нью-Джерси, не привели к уголовному наказанию Маккарика из-за истечения срока давности преступлений.

26 июля стало известно, что каждый четвертый педофил в Польше — это священник. На них приходится до 30 процентов подобных преступлений. Ранее исследование во Франции показало, что с 1950 годов священнослужители совершили более 10 тысяч сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

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