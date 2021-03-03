Во Франции насчитали тысячи жертв священников-педофилов

Тысячи несовершеннолетних стали жертвами священников-педофилов с 1950 года во Франции. В Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE) насчитали около 10 тысяч случаев, заявил ее председатель Жан-Марк Саве. Об этом сообщает France Bleu.

Комиссия учла 6,5 тысячи человек, которые согласились дать показания, а также тех, кто отказался рассказывать о случившемся, и тех, кто уже скончался. Собирать данные CIASE помогал Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований: по запросу комиссии там начали считать случаи сексуального насилия в целом по стране.

Отмечается, что в итоговом докладе, который комиссия представит в октябре, будут представлены как многочисленные собранные ей доказательства, так и рекомендации по работе с ситуацией — например, по объемам выплат пострадавшим, которые планирует французская католическая церковь. Стоит отметить, что CIASE была создана по инициативе изнутри церкви.

Полномасштабное расследование проблемы педофилии в церкви началось несколько лет назад после масштабного скандала о «Педофилах в рясах». В июне прошлого года комиссии было известно лишь о 1,5 тысячи случаев, но уже тогда это позволяло говорить о целой системе сексуального насилия со стороны священников.