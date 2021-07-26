Каждый четвертый педофил в Польше оказался священником

Почти каждый четвертый подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении малолетних в Польше оказался священником. К таким выводам пришла Польская государственная комиссия по борьбе с педофилией, пишет Wiadomosci.

В более чем трети случаев (35,6 процента) педофилом был родственник ребенка. В остальных — преступление совершали посторонние люди. Среди них служители церкви составили около 30 процентов.

Комиссия была основана в 2019 году. С тех пор она рассмотрела 349 дел, подозреваемых-священников в них — около сотни. Из всех рассмотренных дел комиссия передала 55 в прокуратуру страны. В том же отчете, где приводится статистика, члены комиссии предлагают создать институт специального детского адвоката, который будет заниматься подобными делами.

Ранее о результатах подобного исследования стало известно во Франции. В Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE) насчитали около 10 тысяч случаев сексуальных преступлений со стороны священнослужителей, учет вели по документам и свидетельствам очевидцев с 1950-х годов.