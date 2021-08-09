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Папе Римскому адресовали конверт с тремя пулями

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Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images

В Милане обнаружили конверт с тремя пистолетными пулями, который адресовали Папе Римскому Франциску. Об этом сообщает местная газета Corriere della Sera.

Сотрудники почты нашли конверт в сортировочном центре отделения Пескьера-Борромео. Внутри находились три патрона типа Флобера калибром девять миллиметров. Помимо этого, в конверте также было письмо с угрозами и информацией о финансовых операциях в Ватикане. Отмечается, что письмо написали от руки трудночитаемым почерком.

Конверт изъяли сотрудники правоохранительных органов. На данный момент по факту инцидента возбудили расследование, которое возглавляет дежурный прокурор Милана.

27 июля сообщалось, что итальянский кардинал Анджело Беччу (Angelo Becciu) предстал перед трибуналом Святого Престола по делу о мошенничестве и растратах на сумму 412 миллионов долларов. 73-летний священнослужитель ранее был приближенным Папы Римского, но понтифик уволил его после сообщений о причастности к финансовым махинациям.

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