Папу римского успешно прооперировали

Папа римский Франциск успешно перенес хирургическую операцию. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

Он пояснил, что 84-летнему главе католической церкви накануне была сделана плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli).

За несколько часов до операции Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией. Он рассказал о планах посетить Венгрию и Словакию в сентябре текущего года.

30 января Папе Франциску посоветовали сесть на диету. Сообщалось, что понтифику, известному своим хорошим аппетитом, придется отказаться от употребления в пищу макаронных изделий, а также мучного — хлеба, пиццы и любых сладостей, в том числе тортов и пирожных. Взамен ему следует больше есть фруктов, овощей и рыбы, а вдобавок — в целом уменьшить размер блюд. Такую рекомендацию медики дали в рамках лечения ишиаса — воспаления седалищного нерва. В случае несоблюдения предписаний ему может потребоваться операция.

Ранее власти Ватикана решили увольнять сотрудников с работы за отказ от добровольной вакцинации без медицинских показаний. Соответствующий указ от 8 февраля подписал губернатор города-государства Джузеппе Бертелло. В тексте документа говорится, что сотрудники организаций, отказавшиеся делать прививку без доказанной медицинской причины, могут быть подвергнуты санкциям со стороны работодателя, «вплоть до прерывания трудовых отношений». В качестве руководства к директиве были использованы принципы, изданные консультативной комиссией Папы римского Франциска по COVID-19, согласной которой люди несут моральную ответственность за вакцинацию, учитывая то, что отказ от нее может представлять риск для других. Сам Франциск привился от коронавируса в январе.