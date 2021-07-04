Папе Римскому сделают операцию на кишечнике

Папа Римский Франциск был госпитализирован для плановой операции кишечника. Об этом воскресенье, 4 июля, сообщил портал Vatican News.

Известно, что операцию по причине симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) будут проводить в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli). Данную информацию подтвердил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни (Matteo Bruni). Отмечается, что когда процедура завершится, в соцсетях будет сделано соответствующее объявление.

За несколько часов до этого известия Папа поприветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и сообщил о планах посетить Венгрию и Словакию в сентябре текущего года.

В июне президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского совершить «судьбоносный визит» на Украину. Во время беседы политик назвал Святой престол моральным авторитетом для всего мира. Кроме того, он поблагодарил Папу за молитвы о мире в республике и заверил, что визита понтифика ждет весь украинский народ.