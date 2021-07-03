Приближенный Папы римского предстанет перед судом

Ватиканский кардинал, приближенный к Папе римскому Франциску, и еще девять человек предстанут перед судом по обвинениям в вымогательстве, растрате и мошенничестве при покупке недвижимости в элитном районе Лондона на церковные средства. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно заявлению Ватикана, итальянский кардинал Анджело Беччу (Angelo Becciu) предстанет перед трибуналом Святого Престола 27 июля. Он был уволен в сентябре прошлого года после обвинений в растрате денег из благотворительных фондов Ватикана для помощи своим родственникам.

Против Беччу возбуждено уголовное дело за растрату, злоупотребление властью и фальсификацию свидетелей в деле об убыточных инвестициях Ватикана в Лондоне — здание в престижном районе английской столицы Челси было преобразовано в 50 роскошных апартаментов.

Свою вину кардинал не признает.

Ранее Папа римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам. Так, денежное вознаграждение кардиналов урезается на 10 процентов. Утверждается, что распоряжение стало следствием сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Казна государства лишилась своего основного источника доходов — продажи билетов в ватиканские музеи. По оценке, Ватикан недосчитался около 200 миллионов евро. Зарплата кардинала составляет 5,5 тысячи евро (около 500 тысяч рублей).

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