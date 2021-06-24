Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому

Еженедельную аудиенцию Папы Римского в Ватикане посетил «Человек-паук». Об этом сообщает агентство Reuters.

Под маской супергероя оказался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита. Мужчина занимается благотворительной деятельностью и посещает детские больницы в костюме персонажа.

Папа Франциск поблагодарил «Человека-паука» за визит и предложил ему пообщаться с детьми, которые также приехали на церемонию. Виллардита, в свою очередь, выразил понтифику благодарность и подарил ему маску своего персонажа.

13 июня королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19. Награды удостоилась профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая процессом создания британского препарата от коронавируса. Она стала дамой-командором ордена Британской империи.