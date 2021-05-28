Папа римский назвал мало молящийся и слишком много пьющий народ

Папа римский Франциск во время визита в Бразилию назвал мало молящийся и много пьющий народ. Об этом сообщает местный портал Poder 360.

Во время встречи с папой Франциском бразильский священник Жоау Паулу Виктор (João Paulo Souto Victor) обратился к нему с просьбой молиться за народ республики.

«Вам нет спасения. Слишком много кашасы (крепкий алкогольный напиток из сахарного тростника, известный как "бразильский ром" — прим. «Ленты.ру») и мало молитв», — сказал Франциск.

Паулу Виктор опубликовал ролик со словами папы римского в Instagram, после чего видео стало вирусным.

В начале марта глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата. По словам папы римского, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, — в частности, таяние ледников и изменения температур — мир ждет катастрофа.

В начале декабря 2020-го папа римский объявлял о массовом отпущении грехов в связи с глобальной эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.