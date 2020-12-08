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Папа римский объявил о массовом отпущении грехов из-за коронавируса

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Фото: Reuters

Глава католической церкви Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с глобальной эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в авторизованном папой римским официальном декрете, опубликованном на сайте Ватикана.

Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, мужа Богоматери, ровно 150 лет назад объявленного покровителем католической церкви. По его словам, это особенно актуально в месяцы пандемии, так как очень многие люди пожертвовали многим во время кризиса ради защиты ближних, и их жертвы как бы остались незамеченными.

«Святой Иосиф напоминает нам, что те, кто кажутся скрытыми в тенях, могут сыграть несравненно большую роль в истории спасения», — подчеркнул он и заявил, что тем католикам, кто будет усердно каяться и молиться в этом году, церковь дарует полную индульгенцию (отпущение грехов)..

По словам Франциска, в условиях коронавирусных ограничений индульгенция необходима — в особенности пожилым, больным и умирающим верующим, а также всем остальным, кто не может попасть к священнику для обычного отпущения прегрешений.

26 ноября сообщалось, что папа римский помолился за бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадону, скончавшегося днем ранее.

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