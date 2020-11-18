Ватикан начал расследование из-за лайка папы римского под откровенным фото

Ватикан начал внутреннее расследование после того, как официальный аккаунт папы римского Франциска поставил лайк под откровенным фото бразильской модели. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Источники, близкие к пресс-службе Ватикана рассказали, что профиль в Instagram, где произошел инцидент, как и в других соцсетях, управляется группой сотрудников. Они также добавили, что начато расследование для «определения того, как именно был поставлен лайк».

13 ноября папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото. Пользователи сети и СМИ успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме.

Вскоре лайк с официального аккаунта понтифика исчез из-под записи. В Ватикане отказались от комментариев в связи с произошедшим. Гариббото не подписана на аккаунт папы римского, а Франциск не подписан ни на кого в Instagram. Однако модель позже шутливо заметила, что «теперь попадет в рай».