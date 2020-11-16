Папа римский поставил лайк под откровенным фото бразильской модели

Папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк с официального аккаунта папы римского исчез из-под записи.

На фото девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках. Отмечается, что бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.

Ранее папа римский Франциск ударил женщину, которая пыталась оттащить его к заграждению. На опубликованных в сети кадрах видно, как во время общения с верующими в Ватикане паломница схватила понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил мимо. В ответ Франциск несколько раз ударил женщину по рукам.