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Папа римский предсказал новый всемирный потоп

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Марио Хосе Бергольо
Марио Хосе Бергольо
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата. Его цитирует Daily Mail.

По словам папы римского, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, — в частности, таяние ледников и изменения температур — мир ждет катастрофа. «[Всемирный потоп] случится, если мы продолжим идти тем же путем», — считает Франциск.

Он напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью. Франциск также подчеркнул, что сам по себе потоп может быть и мифом, однако при этом служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев ради борьбы с грехами людей.

В начале декабря 2020-го папа римский объявлял о массовом отпущении грехов в связи с глобальной эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. По словам Франциска, в условиях коронавирусных ограничений индульгенция необходима — в особенности пожилым, больным и умирающим верующим, а также всем остальным, кто не может попасть к священнику для обычного отпущения прегрешений.

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