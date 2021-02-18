В Ватикане решили увольнять работников за отказ от добровольной вакцинации

Власти Ватикана решили увольнять сотрудников с работы за отказ от добровольной вакцинации без медицинских показаний. Соответствующий указ от 8 февраля подписал губернатор города-государства Джузеппе Бертелло, сообщает Associated Press.

В тексте документа говорится, что сотрудники организаций, отказавшиеся делать прививку без доказанной медицинской причины, могут быть подвергнуты санкциям со стороны работодателя, «вплоть до прерывания трудовых отношений».

В качестве руководства к директиве были использованы принципы, изданные консультативной комиссией Папы римского Франциска по COVID-19, согласной которой люди несут моральную ответственность за вакцинацию, учитывая то, что отказ от нее может представлять риск для других.

Подписание указа вызвало жаркие дебаты в Ватикане, так как его положения идут вразрез с добровольным характером вакцинации в Италии и многих других странах мира.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Ватикане было зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом. Из них нет ни одного летального исхода, а 15 человек выздоровели.