ВОЗ заявила о риске вспышек COVID-19 вопреки вакцинации

Риск вспышек COVID-19 сохранится даже вопреки вакцинации. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен.

«Увы, высокая доля вакцинированного населения не будет означать, что все мы в безопасности», — заявила О'Брайен. Представитель ВОЗ привела пример кори. По ее словам, вспышки заболевания продолжили возникать в определенных подгруппах населения даже при высоком общем уровне вакцинации.

«Вместо того чтобы фокусироваться на статистике, мы должны использовать имеющиеся у нас знания о передаче COVID-19, чтобы выработать разумный подход и к профилактике, и к вакцинированию», — подчеркнула она.

В начале января гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число привившихся от COVID-19 в мире превысило число заразившихся. По его словам, это замечательное достижение за такой короткий срок. С другой стороны, большая часть этих прививок была сделана всего в 10 странах, на которые приходится почти 60 процентов мирового ВВП. При этом почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не получили даже однократную партию доз.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.