Папе римскому посоветовали сесть на диету

Врачи настоятельно посоветовали папе римскому Франциску ограничить себя в еде и сесть на диету. Об этом пишет The Sun.

Согласно данным источников, ему придется отказаться от употребления в пищу макаронных изделий, а также мучного — хлеба, пиццы и любых сладостей, в том числе тортов и пирожных. Взамен ему следует больше есть фруктов, овощей и рыбы, а вдобавок — в целом уменьшить размер блюд.

Такую рекомендацию 84-летнему понтифику медики дали в рамках лечения ишиаса — воспаления седалищного нерва. В случае несоблюдения предписаний ему может потребоваться операция. «Если он будет придерживаться советов врачей, с ним все будет в порядке. Папа римский довольно известен своим хорошим аппетитом», — пояснил один из собеседников издания.

Отмечается, что в общей сложности папе римскому необходимо сбросить четыре фунта (около 1,8 килограмма), чтобы облегчить течение болезни.

13 января стало известно, что папа римский Франциск в числе первых в Ватикане получил первую дозу вакцины от коронавируса. Ему 84 года, поэтому он находится в группе риска. По информации СМИ, для вакцинации использовался препарат компаний Pfizer и BioNTech. Вторую дозу понтифик получит через три недели.