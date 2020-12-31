Папа Римский пропустил новогоднюю службу из-за плохого самочувствия

Папа Римский Франциск пропустил новогоднюю службу в соборе Святого Петра из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на службу печати Святого престола.

Отмечается, что у понтифика обострились боли в спине и ногах в связи с воспалением седалищного нерва.

Вместо Папы Римского вечернюю службу провел декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре. Он прочитал папскую проповедь, в которой выразил благодарность всем медицинским работникам и добровольцам, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее глава католической церкви Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с глобальной эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, мужа Богоматери, ровно 150 лет назад объявленного покровителем католической церкви. По его словам, это особенно актуально в месяцы пандемии, так как очень многие люди пожертвовали многим во время кризиса ради защиты ближних, и их жертвы как бы остались незамеченными.