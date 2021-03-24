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Папа римский срезал зарплаты кардиналам

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Папа римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола. Об этом говорится в специальном послании понтифика, передает ТАСС.

Так, денежное вознаграждение кардиналов срезается на 10 процентов, у остальных категорий работников зарплаты сократятся от трех до восьми процентов. Также Временно замораживается повышение зарплат, даже если такой пункт был прописан в трудовом договоре.

Утверждается, что распоряжение стало следствием сложной финансовой ситуации из-за эпидемии коронавируса. Казна государства лишилась своего основного источника доходов — продажи билетов в Ватиканские музеи. По оценке, Ватикан не досчитался около 200 миллионов евро.

Зарплата кардинала составляет 5,5 тысячи евро (около 500 тысяч рублей).

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