Группа священников выступила против Ватикана из-за позиции по гей-бракам

Группа католических священников, возглавляющая кампанию неповиновения Ватикану, выступила против позиции церкви по гей-бракам и заявила, что продолжит благословлять однополые пары вопреки предписаниям Конгрегации доктрины веры (CDF). Об этом сообщает Reuters.

Объединение, получившее название «Инициатива приходских священников», заявило, что «глубоко потрясено» такой позицией Ватикана и пообещало «не отвергать ни одну любящую пару, которая просит отпраздновать Божье благословение».

Как уточняет агентство, базирующаяся в Австрии группа, возглавляемая отцом Гельмутом Шуллером, была основана в 2006 году. В частности, ее члены выступали за то, чтобы католическая церковь разрешила священникам вступать в брак, а женщинам — становиться священниками.

Ранее Ватикан постановил, что Католическая церковь не может благословлять однополые браки, поскольку это считается грехом. Конгрегация доктрины веры (CDF) указала, что гей-браки не приветствуются Католической церковью. Утверждается, что это решение одобрил и папа римский Франциск. По словам понтифика, запрет не стоит расценивать как дискриминацию. CDF подчеркнула, что благословения однополых союзов со стороны Католической церкви недопустимы, даже если они «мотивированы искренним желанием приветствовать верующих гомосексуалов».