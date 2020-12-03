Самые консервативные политики Европы оказались завсегдатаями гей-вечеринок

Организатор гей-вечеринок в столице Бельгии Давид Манжелий поделился, что среди его гостей часто встречаются политики и дипломаты из разных стран. О завсегдатаях мероприятий и об устроенной им скандальной оргии с участием депутата Европарламента он рассказал в интервью польскому порталу Onet.

«У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако наиболее частыми гостями являются поляки и венгры. Четыре политика из Варшавы прилетают на каждую сходку. В этот раз было два дипломата — один из Франции, а второй из Восточной Европы. Но их имена я раскрыть не могу», — сказал он, признавшись, что видел на вечеринке представителя венгерской партии ФИДЕС Йожефа Сайера.

По словам Манжелия, депутат Европарламента коротко представился ему и рассказал, что какое-то время жил в Брюсселе, а также иногда устраивал секс-вечеринки у себя дома. Организатор заметил, что не знал, кем является его гость: устраивая вечеринку, он просто попросил знакомых привести кого-нибудь с собой, и один из его друзей пригласил Сайера.

29-летний мужчина также заявил, что устраивает подобные вечеринки для геев более двух лет, для него это просто хобби. Он отметил, что все гости предварительно сдают тест на ВИЧ, а в период пандемии — и на коронавирус. «Для большинства сходка проходит в ритме: выпивка, беседа, секс, хотя некоторые приходят только ради секса. У них есть бутылка воды, и они не выходят из гостиной. Они занимаются сексом с 10-20 мужчинами, устают и уходят», — добавил он, подчеркнув, что женщины могут присутствовать на его вечеринках лишь в качестве наблюдателей или помощниц.

Авторы материала добавили, что после публикации статьи им стало известно, что мужчина больше года разыскивается властями — он является фигурантом сразу нескольких дел.

Ранее сообщалось, что полиция Бельгии явилась по вызову на ночную вечеринку в баре в Брюсселе, нарушающую правила карантина, и обнаружила оргию с несколькими десятками участников, в числе которых застала неназванного депутата Европарламента. Позже пойманный сотрудниками правоохранительных органов депутат раскрыл свою личность: им оказался консервативный представитель венгерской партии ФИДЕС Йожеф Сайер, который является противником гей-браков.