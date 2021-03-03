Мир
 
Последние новости
Путин поручил защитить россиян с кредитами
Литва отказалась выдать Тихановскую властям Белоруссии
Стало известно местонахождение Навального
Создан ноутбук с тремя экранами
Украину обвинили в подготовке к реальной войне
В Южной Корее после прививки от коронавируса умерли двое пациентов
На популярном российском курорте пожаловались на массовое нашествие пауков
В колонии вспыхнул бунт из-за попытки конвоиров сфотографировать татуировки зэка
Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду
Ведущий расплакался после известия о смерти любимого коллеги по эфиру
Новости партнеров
Прослушать новость

Суд в Китае признал гомосексуальность болезнью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Gerry Shih / AP

Суд в провинции Цзянсу в Китае встал на сторону авторов учебника, в котором гомосексуальность признается болезнью — психическим расстройством. Об этом cообщает Reuters.

Как сообщили активисты, борющиеся за права сексуальных меньшинств, они в течение нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям. В сентябре прошлого года суд вынес вердикт, по которому претензия признавалась не более чем результатом «разницы в восприятии».

При этом, отмечают собеседники агентства, как такового заседания суда не состоялось: судьи просто озвучили решение. Активисты считают, что это событие негативно отразится на положении меньшинств в стране.

Гомосексуализм в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, в 2001 году он был исключен из перечня психических расстройств. Тем не менее китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам. В результате большинство геев, как правило, скрывают свои пристрастия от родных и вступают в традиционный брак.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Мадонна заявила о штрафе в миллион долларов за поддержку геев в Петербурге
Житель КНР получит компенсацию за принудительное лечение от гомосексуализма