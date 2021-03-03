Суд в Китае признал гомосексуальность болезнью

Суд в провинции Цзянсу в Китае встал на сторону авторов учебника, в котором гомосексуальность признается болезнью — психическим расстройством. Об этом cообщает Reuters.

Как сообщили активисты, борющиеся за права сексуальных меньшинств, они в течение нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям. В сентябре прошлого года суд вынес вердикт, по которому претензия признавалась не более чем результатом «разницы в восприятии».

При этом, отмечают собеседники агентства, как такового заседания суда не состоялось: судьи просто озвучили решение. Активисты считают, что это событие негативно отразится на положении меньшинств в стране.

Гомосексуализм в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, в 2001 году он был исключен из перечня психических расстройств. Тем не менее китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам. В результате большинство геев, как правило, скрывают свои пристрастия от родных и вступают в традиционный брак.