Мадонна заявила о штрафе в миллион долларов за поддержку геев в Петербурге

Певица Мадонна поделилась видеозаписью с концерта в Санкт-Петербурге, прошедшего в 2012 году, на которой она высказывается в поддержку геев и лесбиянок. Артистка заявила в Twitter, что российские власти оштрафовали ее на миллион долларов за эти слова, однако она не оплачивала штраф.

«Я выступила с этой речью на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не оплатила этот штраф....................» — написала Мадонна (пунктуация автора сохранена).

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc — Madonna (@Madonna) July 20, 2020

В 2012 году автор закона «о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей» Виталий Милонов пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с концертом Мадонны, посчитав певицу нарушившей его закон, прозванный в прессе гомофобным. После концерта в суд на Мадонну подали представители движений «Народный собор» и «Профсоюз граждан России», обвинив артистку в пропаганде гомосексуализма и педофилии и потребовав моральную компенсацию в размере 333 миллионов рублей, однако их иск был отклонен, сообщал портал Neva.Today.