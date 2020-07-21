Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом

Актер Дмитрий Шаракоис уехал жить в Лондон в 2019 году. Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.

Исполнитель роли Бориса Левина в сериале «Интерны» ранее выступал в Театре на Малой Бронной и в театре Маяковского. Звезда сериала ушел из проекта на третьем сезоне, а в 2014-м сыграл Шурика в ремейке «Кавказской пленницы». Отмечается, что артист периодически возвращается в Москву на заработки, проходит кастинги и играет в спектаклях, однако свое будущее связывает с жизнью в Европе.

5 июля стало известно, что звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала. Артист потерял работу из-за пандемии коронавируса, съемки были отменены, и ему пришлось открыть собственную пекарню с грузинской кухней.